البرتغال تحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة

أصدر رئيس البرتغال أنطونيو خوسيه سيغورو قانونا، يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، وهو قانون سعى اليمين المتطرف إلى فرضه وإجراء يرى كثيرون أنه يستهدف المنقبات.

وقال الرئيس أنطونيو خوسيه سيغورو في بيان "ينبغي اعتبار الوجه عنصرا أساسيا في الهوية الإنسانية والتواصل".

وكان البرلمان البرتغالي قد أقرّ النص النهائي للقانون، في يوليو الماضي، بدعم من الائتلاف الحكومي اليميني واليمين المتطرف، بينما عارضته الأحزاب اليسارية.

وينص القانون على منع ارتداء أي غطاء يُخفي ملامح الوجه أو يعيق التعرف على الهوية في الأماكن العامة، كما يجرم أي إكراه على التغطية لأسباب تتعلق بالجنس أو الدين أو العمر أو الأصل.

ولطالما اعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان أن مثل هذه الحظر يقوض حقوق المرأة من خلال فرض ما يجب عليها ارتداؤه.

وأقر سيغورو بأن هذه القضية تنطوي على "حساسية اجتماعية وثقافية بالغة".