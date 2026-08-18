أميركا تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ومحام كبير بهيئة الادعاء

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات ‌المتحدة ​فرضت اليوم الثلاثاء عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ومحام كبير في هيئة الادعاء بالمحكمة. وهذا الإجراء أحدث تصعيد في حملة إدارة الرئيس الأميركي ترامب ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا وأنشأها المجتمع الدولي عام 2002 لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة.

وقال روبيو في بيان إنه فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية ‌توموكو أكاني، وعلى المحامي السنغالي الكبير في هيئة الادعاء عبد الله سي، بموجب أمر تنفيذي أصدره ‌ترامب العام الماضي يجيز فرض عقوبات على المحكمة.

وأضاف ‌روبيو "شارك هذان الشخصان بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية ‌الدولية للتحقيق مع مسؤولين ‌أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم في قضايا لم توافق حكوماتهم على ​الولاية القضائية المحكمة الجنائية ‌الدولية".

من جانبها، قالت ​المحكمة الجنائية الدولية في بيان اليوم إنها العقوبات لن تردعها وإنها تقف بحزم إلى جانب موظفيها. وأضافت أن الإجراءات التي تتخذها الدول لاستهداف القضاة ​وممثلي الادعاء والموظفين العاملين على تنفيذ ولاية المحكمة تقوّض سيادة القانون.

وفرضت الولايات المتحدة العام الماضي عقوبات على عدد من مسؤولي المحكمة، بينهم ممثلو إدعاء وقضاة، بسبب مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، فضلا عن تحقيق سابق بشأن القوات الأميركية في أفغانستان.

وتقضي هذه العقوبات بتجميد أي أصول قد يمتلكها ‌هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وعزلهم عن النظام المالي في البلاد الذي ​تربطه علاقات وثيقة بمعظم البنوك العاملة على المستوى الدولي.

ورفعت ثلاث قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية على ترامب وإدارته في يونيو بشأن هذه العقوبات، واعتبرن أنها غير قانونية.