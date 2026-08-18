وزير الخارجية: فرنسا تطرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين خلال أيام

قال وزير ‌الخارجية ​الفرنسي جان نويل بارو اليوم الثلاثاء في منشور على منصة إكس إن فرنسا ستطرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين في ‌الأيام المقبلة.

وجاءت تصريحات بارو ‌بعد يوم واحد من ‌إعلان وزارة ‌الخارجية الإيرانية عدم ‌السماح لموظفين اثنين ​في السفارة ‌الفرنسية، ​كانا متورطين في مخالفة دبلوماسية في طهران ​في يوليو، بالعودة إلى إيران.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية الشهر الماضي أن موظفي السفارة الفرنسية تعرضا للاحتجاز والترهيب ‌الجسدي على يد الأجهزة ​الأمنية الإيرانية في طهران.