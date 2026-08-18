لاتفيا تعلن سرقة بيانات 1,2 مليون شخص و200 ألف شركة

أعلنت السلطات في لاتفيا سرقة بيانات تخص 1,2 مليون شخص و200 ألف شركة خلال هجوم إلكتروني واسع النطاق.

وأفادت تقارير بأنه تم خلال الهجوم، الذي وقع الأسبوع الماضي، الاستيلاء على بيانات مثل الأسماء الشخصية والعناوين وتفاصيل الدفع وأرقام لوح السيارات.

ويبلغ تعداد السكان في لاتفيا قرابة 1,9 مليون شخص. ولم يتم حتى الآن تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

ولم يستبعد رئيس وزراء لاتفيا أندريس كولبرجس أن يكون مصدر الهجوم هو دولة أخرى، بحسب وكالة أنباء لاتفيا (ليتا)

وحذرت سلطات الأمن السيبراني وإدارة السلامة المرورية في لاتفيا من إمكانية إساءة استغلال البيانات المسروقة بواسطة محتالين.

وأصدر كولبرجس أوامره بإجراء تحقيق في الواقعة وانتقد إدارة السلامة المرورية بسبب إبلاغه بسرقة البيانات بعد فترة من حدوثها.