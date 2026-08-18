الجيش الإسرائيلي يعترف بـ"ترقيم" أجساد الفلسطينيين خلال التحقيق

أكد الجيش الإسرائيلي تقارير نشرتها صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية تفيد بأنه تم وضع أرقام على جباه الفلسطينيين وأجسادهم خلال التحقيقات في الضفة الغربية أثناء عملية في قباطية أمس الاثنين.

كما نُشرت صور يُزعم أنها تظهر أحد الفلسطينيين المتأثرين وقد كُتب على جبهته الرقم 44 في العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب العضو العربي المعارض في البرلمان أحمد الطيبي، على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: "هذا هو الشكل الذي تبدو عليه التجريد من الإنسانية: محو الشخص وتحويله إلى رقم".

وأضاف: "صورة تذكر بأوقات مظلمة، وينبغي أن تصدم كل شخص".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القادة أوضحوا للجنود مدى خطورة هذا السلوك، مضيفا أنه تم استخلاص الدروس من هذه الحادثة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الجيش الإسرائيلي كان قد أصدر بيانا مصاغا بطريقة مماثلة في أعقاب حادثة مشابهة في أبريل الماضي، عندما كتبت أرقام على أيدي فلسطينيين يدخلون مخيما للاجئين يخضع لسيطرة الجيش.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين إنه فتش 100 مبنى في قباطية، بالقرب من مدينة جنين، واعتقل اثنين من الفلسطينيين المشتبه في تخطيطهما لهجمات. وأضاف أنه تم التحقيق مع أشخاص آخرين.