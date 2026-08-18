بعملية أمنية محكمة.. سورية تعتقل "أبو جهاد" مسؤول إدلب في تنظيم "داعش" الإرهابي

أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء إلقاء القبض على قيادي عسكري بارز في تنظيم "داعش"، خلال عملية نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركاء دوليين في محافظة حلب في شمال البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة تمكنا "بالتعاون مع الشركاء الدوليين"، من توقيف حمزة عبدالله محمّد الملقب بـ"أبو جهاد المهاجر"، خلال عملية أمنية في ريف مدينة منبج.

وأضافت الوزارة أن الموقوف يُصنف "كأحد القياديين العسكريين البارزين" في التنظيم، موضحة أنه شغل منصب "العسكري العام لولاية الشام" في التنظيم ومنصب "نائب العسكري العام السابق" فيه كما تولى مسؤولية ما يسمى "ولاية إدلب".

وقالت الوزارة إن هذه العملية تأتي "في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة خلايا وقيادات" التنظيم و"تفكيك شبكاته، ومنع محاولاته الرامية إلى إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين والاستقرار في البلاد".

ويتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسورية إلى حين هزيمته في آخر معاقله في سورية في العام 2019، بين الحين والآخر اعتداءات تطال خصوصا قوات الأمن السورية، بعدما حضّ عناصره على قتال السلطات الجديدة عقب إطاحة حكم الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وفي يوليو، استهدف تفجيران متزامنان بعبوتين ناسفتين، محيط فندق أقام فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة أجراها إلى دمشق. وقالت السلطات السورية إن الخلية المتورطة بالتفجيرين تتبع تنظيم "داعش" الإرهابي.