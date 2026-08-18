ترامب: لا محادثات أو اتصالات جارية أو مرتقبة مع إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه لا توجد حاليا أي مناقشات جارية أو اتصالات مرتقبة مع إيران، مؤكدا أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال سارياً.

وقال ترامب في منشور عبر منصته الاجتماعية تروث سوشال "لا توجد حاليا أي محادثات أو مناقشات جارية أو مُجدولة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ​مضيفا أن الحصار البحري لمضيق هرمز لا يزال سارياً وفعالاً بشكل كامل، وأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، وقد أُزيلت جميع الألغام البحرية أو فُجّرت".