البيت الأبيض يهاجم مراسلة "سي ان ان" بعد سؤالها ترامب عن احدى مساعداته

شن البيت الأبيض هجوما لاذعا الاثنين، على مراسلة شبكة "سي ان ان" كريستن هولمز بعد طرحها سؤالا على الرئيس دونالد ترامب عن علاقته بإحدى مساعداته، في أحدث اعتداء لفظي لمكتب الرئاسة على نساء إعلاميات.

وطلبت المراسلة كريستن هولمز خلال مناسبة في البيت الأبيض، من الرئيس ترامب البالغ 80 عاما الرد على تعليقات أدلى بها نائب ديموقراطي بشأن مساعدة الرئيس التنفيذية ناتالي هارب البالغة من العمر 35 عاماً، والتي تعتبر، من أكثر الشخصيات قرباً من ترامب في الآونة الأخيرة، حيث تتجاوز مهامها العمل الإداري التقليدي. وقد وصفها مراقبون بأنها 'الطابعة البشرية' نظراً لملازمتها الدائمة لترامب في رحلاته وتزويده بالمعلومات المطبوعة التي يفضل قراءتها ورقياً.

وفور طرح المراسلة سؤالها لترامب، قام "فريق الرد السريع" التابع للبيت الأبيض، بنشر تدوينة موجهة إلى هولمز قال فيها "سيأتي يوم يقرأ فيه أبناؤك سؤالك المقزز واللاإنساني"، وأرفقها برابط فيديو لرد ترامب.

ولاحقا وصف ترامب هولمز بأنها "غير محترمة للغاية" عندما طرحت سؤالا آخر حول كوريا الشمالية.

وكانت المناسبة لتكريم منقذ سباحة شاب تمكن من انتشال طفل من بين الأمواج في كاليفورنيا، لكن الرئيس فتح المجال كعادته للأسئلة عن قضايا أخرى.

وقال ترامب لهولمز "أنتِ صاخبة ومزعجة، أنتِ أخبار مزيفة، اسكتي".

ووصفت شبكة "سي ان ان" التهجم على هولمز بأنه "لا يليق بمقام الرئاسة"، مضيفة في بيان "نحن ندعم كريستن بقوة ونرفض هذه الهجمات بأشد العبارات".

وتحولت ناتالي هارب إلى مادة للتعليقات على الإنترنت مؤخرا بعد أن تبين أنها كانت من بين القلائل من مساعدي ترامب الذين رافقوه خلال عملية سرية لتبديل الطائرة الرئاسية في يوليو.

وكان جون أوسوف، عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي والمرشح المحتمل للرئاسة عام 2028، قد اتهم ترامب في خطاب انتخابي الأحد، بأنه يريد "بناء قاعة احتفالاته والسفر مع ناتالي" بدلا من القيام بواجبه.

ووصف ترامب السناتور أوسوف بأنه يشبه الشخصية الكوميدية "بي وي هيرمان"، مدافعا عن بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض من دون أن يذكر مساعدته.

وانتقد البيت الأبيض هولمز لسؤالها عن هارب خلال استضافة ترامب للمنقذ.

وقال حساب فريق الرد السريع "يستضيف الرئيس الأميركي منقذ سباحة بطلا في المكتب البيضوي، وتستغل هي هذه الفرصة لتوجه تعليق مسيء لاحدى موظفات الرئيس ترامب".

أضاف "هؤلاء الحثالة هم أحط الناس".

وتُشاهد هارب، المذيعة التلفزيونية السابقة، بشكل متكرر إلى جانب ترامب، وقد أطلق عليها لقب "الطابعة البشرية" لتزويدها الرئيس دائما بنسخ مطبوعة من المعلومات.

وأورد كتاب "تغيير النظام" لصحافيين من "نيويورك تايمز" صادر هذا العام، أن ولاء هارب لترامب تطور إلى كتابة "رسائل إعجاب" له، بما في ذلك رسالة جاء فيها "أنت كل ما يهمني".

وكان مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشونغ، قد انتقد السناتور أوسوف بشدة في وقت سابق بسبب تصريحاته عن ناتالي هارب، حيث وصفه بأنه "أكبر خاضع وخاسر في السياسة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت عن صعود نجمة جديدة في دائرة المقربين من دونالد ترامب، حيث أصبحت ناتالي هارب أقرب امرأة إليه، بل وأكثرهم نفوذا وتأثيرا.

ووفقاً لما أوردته الصحيفة، فإن تفاصيل تهريب ترامب من تركيا من على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون" عبر شاحنة تموين، عقب تهديد إيراني للطائرة، كشفت عن اختيارات الرئيس الحقيقية. فبينما تُرك وزراء ومسؤولون كبار على متن الطائرة المهددة - بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت باسنت، والمستشار السياسي ستيفن ميلر - كانت ناتالي هارب من المحظوظين الذين اصطحبهم ترامب معه، أقل شهرة لكنهم أكثر أهمية بالنسبة للرئيس.

وأصبحت ناتالي هارب، الآن تحضر جميع اجتماعات المكتب البيضاوي، وتحمل طابعة محمولة تطبع لترامب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمقالات الإيجابية، مما جعل البيت الأبيض يطلق عليها لقب "الطابعة البشرية".

وتتمتع هارب بإمكانية الوصول المباشرة إلى حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكتب منشورات نيابة عنه دون الحاجة إلى موافقة أحد.