أميركا: الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور السوري تصعيد غير ضروري

قال ‌المبعوث ​الرئاسي الأميركي الخاص لسورية والعراق توماس براك اليوم الثلاثاء إن الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في شمال ‌غرب سورية تعد "تصعيدا غير ‌ضروري" لا ‌يسهم في ‌تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وعبر براك ​في بيان ‌على ​منصة إكس عن قلق الولايات ​المتحدة البالغ إزاء هذه الهجمات، وأضاف أن واشنطن تشجع جميع الأطراف على إعطاء الأولوية "للحوار المنطقي" بدلا من ‌أي وقائع عسكرية أخرى.