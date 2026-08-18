دمشق : "الغارات الإسرائيلية" على مطار أبو الظهور العسكري "عدوانا غير مبرر"

اعتبرت سورية أن الغارات التي اتهمت اسرائيل بشنّها على مطار أبو الظهور العسكري في شمال غرب البلاد "عدوان غير مبرر"، داعية المجتمع الدولي الى اتخاذ "موقف حازم" إزاء "الانتهاكات" المتكررة لسيادتها.

وأوردت وزارة الخارجية في بيان أن سورية "تدين بأشد العبارات الغارات الجوية الاسرائيلية.. وتعدها عدوانا غير مبرر"، في وقت "تلتزم الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد"، داعية مجلس الأمن الى "إدانة العداون بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة السورية".