سورية.. الحكم حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم بشار الأسد

أصدر القضاء السوري الثلاثاء حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، بعد أحكام مماثلة طالت الأسبوع الماضي بشار الأسد وعددا من المسؤولين الأمنيين من أركان حكمه.

وشرعت السلطات الانتقالية في أبريل بمحاكمات علنية، وجاهيا وغيابيا، لمسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين وشخصيات مرتبطة بالحكم السابق، بتهم عدة ترقى إلى "جرائم حرب" ارتُكبت بعد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011 وسحقها الحكم السابق بالقوة قبل أن تتطوّر الأمور الى نزاع دام أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص.

وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخرالدين العريان عن "تجريم" وسيم الأسد الذي ظهر خلف القضبان، "بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص، بوصفها جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب".

وقرّر "الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام".

وقال العريان إن المحكمة أثبتت تشكيل المتهم مجموعتين مسلحتين مواليتين للحكم السابق شاركتا في هجمات عسكرية قرب دمشق أوقعت قتلى. كما دانته بجرائم إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي والحرمان من الحرية والتعذيب.

وبرّأت المحكمة الأسد من تهمتي تهريب المخدرات والاتجار بها لعدم كفاية الأدلة، مع إبقاء حق النيابة العامة في تحريك الدعوى مجددا عند توافر أدلة جديدة.

والحكم الصادر قابل للطعن أمام محكمة النقض.

وأوقفت السلطات السورية وسيم الأسد في يونيو 2025 على الحدود السورية-اللبنانية بعد عملية استدراج، وفق ما أفادت وزارة الداخلية حينها.

وكان وسيم الأسد مدرجا منذ عام 2023 على قوائم عقوبات أميركية وبريطانية وأوروبية بسبب اتهامات مرتبطة بالكبتاغون ودعم الجيش السوري السابق.