ألمانيا تدرس بيع حصتها في «كوميرتس بنك» إلى «يونيكريديت» الإيطالي

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الألمانية منفتحة على فكرة بيع حصتها، البالغة 12.7%، في «كوميرتس بنك»، ثاني أكبر البنوك في ألمانيا، إلى بنك «يونيكريديت» الإيطالي، إذ اتفق مسؤولو البنكين على استراتيجية مشتركة، ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن المصادر قولها إن هذه الفكرة لا تُمثّل الموقف الرسمي لسياسة الحكومة الألمانية تجاه «كوميرتس بنك»، ما يعني عدم وجود ما يضمن إتمام الصفقة، أو حتى بدء المحادثات بشأنها، إذا توصل البنكان إلى اتفاق بينهما.

ومع ذلك يرى بعض مسؤولي الحكومة أن بيع الحصة بالسعر المناسب، وبضمانات لمستقبل البنك الألماني، يُعدّ نتيجة مقبولة في ضوء احتمال سيطرة «يونيكريديت» على «كوميرتس بنك» في نهاية المطاف.

وقالت المصادر إن الشرط الأهم لإجراء مناقشات بين برلين ويونيكريديت بشأن البيع المحتمل للأسهم، هو دعم إدارة «كوميرتس بنك» الحالية لخطط البنك الإيطالي المنافس.

في المقابل، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن موقفها لم يتغيّر، رافضاً تقديم مزيد من التفاصيل، ورفض ممثل لـ«كوميرتس بنك» التعليق على هذه الأنباء، وذكرت «بلومبيرغ» أن عملية البيع تُشكّل تحولاً جذرياً في موقف الحكومة الألمانية، التي كانت مستثمراً رئيساً في «كوميرتس بنك» منذ إنقاذها له خلال الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008، ولم تخفف معارضتها لصفقة استحواذ «يونيكريديت» على البنك الألماني إلا أخيراً، وستمنح هذه الصفقة «يونيكريديت» برئاسة الرئيس التنفيذي، أندريا أورسيل، حصة الأغلبية في البنك المنافس، ما يسمح للطرفين بالمضي قدماً، بدلاً من البقاء في حالة توتر تعرقل إتمام أكبر صفقة مصرفية في أوروبا منذ عقود، وبينما عارضت ألمانيا الطريقة التي استحوذ بها «يونيكريديت» على حصته الحالية في البنك الألماني، فقد حافظت فعلياً على مسافة بينها وبين البنك المنافس، معتبرة أن الأمر متروك للبنكين لتحديد كيفية المضي قدماً.

وفي الشهر الماضي، قال «يونيكريديت» الإيطالي إنه ليس في عجلة لشراء حصة الحكومة الألمانية في «كوميرتس بنك»، حيث قال الرئيس التنفيذي لـ«يونيكريديت»، أندريا أورسيل، لمجلة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية: «قد يكون من المفيد أن تظل الدولة شريكة لفترة أطول، وإذا اتفقنا من حيث المبدأ، فسوف ينظر للحكومة الاتحادية على أنها شريك بشكل إيجابي، وجود الدولة كمساهم يوفر استقراراً إضافياً ليس لمصرف كوميرتس بنك فحسب، بل للمجموعة بأكملها»، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وكان أورسيل قال، في تصريحات سابقة، إن المصرف منفتح لإجراء محادثات مع الحكومة الألمانية ومجلس موظفي «كوميرتس بنك» من دون الإشارة إلى إدارة البنك المنافس، وقال «كوميرتس بنك»، يوم الجمعة الماضي، إنه مستعد لإجراء محادثات، لكن لابد أن تجرى مع الإدارة الحالية لـ«كوميرتس بنك» وليس مع الحكومة الألمانية التي أعربت عن الموقف نفسه.