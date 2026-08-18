«البيت الأزرق» على أعتاب مواجهة مع «البيت الأبيض»

أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ​تعليمات إلى وزارة الحرب (البنتاغون) بتقليص المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية «بشكل ‌كبير»، معللاً ذلك بكُلفة ​هذه المناورات، وإحجام سيؤول عن المشاركة في أي عمليات ضد إيران، وقبل ساعات من بدء التدريبات المقررة، قال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال» إنه «غير راضٍ» عن موافقة الولايات المتحدة سابقاً على المشاركة فيها، كما أشار إلى «علاقته الجيدة جداً» مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم ⁠جونغ أون.

وكتب: «هذه التدريبات ليست مكلفة فحسب، بل إنها ترسل إشارة غير ملائمة وعدائية تماماً إلى دولة ظلت طوال فترة رئاسة دونالد جيه. ترامب، تتعامل باحترام ولا تُشكّل أي تهديد»، ومن المقرر أن تستمر التدريبات العسكرية المشتركة السنوية «درع الحرية ‌أولتشي» حتى 27 أغسطس الجاري، بمشاركة نحو 18 ألف فرد من القوات المسلحة الكورية الجنوبية.

من جانبه، قال «البيت الأزرق»، مقر الرئاسة الكورية الجنوبية، إنه ينظر ‌في منشور ترامب، وإنه «يأمل أن تفضي العلاقة الودية بين زعيمَي الولايات المتحدة وكوريا ‌الشمالية إلى إجراء محادثات بناءة ‌بين البلدين بما يفتح الباب أمام مناقشات تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية»، وأضاف أن الحليفين ​يعتزمان مواصلة التنسيق بشأن ‌الوضع الدفاعي المشترك والتدريبات ​العسكرية، ورداً على تصريح ترامب بأن الرئيس، ⁠لي جيه-ميونغ، رفض الانضمام إلى الجهود الأميركية لنزع سلاح إيران النووي، قال «البيت الأزرق» إن سيؤول تناقش الإسهامات العسكرية المحتملة، مع مراعاة جاهزيتها الدفاعية في شبه الجزيرة الكورية ​والإجراءات القانونية ⁠الداخلية، وأحال متحدث باسم البنتاغون ⁠استفسارات في هذا الصدد إلى «البيت الأبيض»، في وقت لم يرد «البيت الأبيض» بعد على طلب للحصول على مزيد من المعلومات، ويسعى ترامب منذ فترة طويلة إلى إنهاء التدريبات ⁠العسكرية مع كوريا الجنوبية أو تقليص نطاقها، في ظل خلافات معها حول تقاسم كُلفة نشر 28 ألفاً و500 جندي أميركي في كوريا الجنوبية ودورهم في تأمين المنطقة.