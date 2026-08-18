بداية بطيئة للاقتصاد الصيني في النصف الثاني

شهد الاقتصاد الصيني بداية بطيئة في النصف الثاني من 2026، حيث جاءت نتائج الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار أسوأ من المتوقع، وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الناتج الصناعي نما بوتيرة أبطأ للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر، بتسجيل 4.5% في يوليو، أقل من العام السابق، وتباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 0.6% وكان الأداء أقل من المتوقع، كما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة أكثر من المتوقع بوتيرة بلغت نسبتها 6.7% على أساس سنوي، في الأشهر السبعة الأولى، بعد انكماش بنسبة 5.7% في النصف الأول، وقال مكتب الإحصاء الوطني بما أن الاقتصاد ظل «مستقراً» حتى الآن فإن البيئة الخارجية «معقدة ومتقلبة» ولايزال الطلب المحلي ضعيفاً.