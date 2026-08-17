"اليونيفيل": الأعلام الإسرائيلية على الطرق اللبنانية تنتهك قرارا للأمم المتحدة

قالت قوة حفظ ‌السلام التابعة للأمم المتحدة ​في لبنان "اليونيفيل" اليوم الاثنين إن الأعلام الإسرائيلية التي رفعت على طريق ساحلي رئيسي في جنوب لبنان تشكل انتهاكا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وحثت جميع الأطراف على تجنب "الأعمال الاستفزازية".

واجتاح الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من جنوب لبنان خلال الحرب مع جماعة حزب الله في وقت سابق من هذا العام، وأقام منطقة أمنية أعلنها من جانب واحد، قائلا إن الهدف منها حماية شمال إسرائيل من هجمات الجماعة المدعومة من إيران.

وأظهر مقطع فيديو نشره أمس الأحد الصحفي أميت سيجال المراسل بالقناة 12 الإسرائيلية أعلاما إسرائيلية ترفرف على امتداد الطريق الساحلي بين الناقورة وصور، وهو شريان حيوي في جنوب لبنان وطريق تستخدمه قوة الأمم ‌المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وبدا أن اللقطات صُورت من داخل مركبة عسكرية. وتمكنت رويترز من التحقق من موقع تصوير الفيديو، لكنها لم تتمكن من التحقق من تاريخ تصويره. وقال سيجال لرويترز إن ‌جنودا إسرائيليين أرسلوا إليه الفيديو.

وقالت المتحدثة باسم "اليونيفيلط كانديس أردييل إن ‌قوات حفظ السلام رصدت عدة أعلام إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، من بينها أعلام رفعت مؤخرا ‌على الطريق الساحلي وفي بلدة الناقورة.

وأضافت ‌أن هذه الأعلام تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006.

وتابعت "كما ​نفعل دائما، نحث ‌الجيش الإسرائيلي والأطراف جميعها على وقف ​انتهاكات القرار وتجنب أي عمل استفزازي من شأنه تصعيد التوتر أو التسبب في مزيد من الانتهاكات".