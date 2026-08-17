مسؤول في مجلس السلام: كوشنر ونتنياهو اتفقا على مسار لحل أزمة غزة

قال ​مسؤول في مجلس السلام إن مبعوث الرئيس الأميركي ‌دونالد ترامب وصهره غاريد ⁠كوشنر، ‌اجتمع مع رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي ‌بنيامين ‌نتنياهو اليوم ​الاثنين، مضيفا ‌أن الاجتماع ​كان "مطولا ومتعمقا ​ومثمرا للغاية" وأنه تم التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو بشأن مسار لحل ‌أزمة غزة.

من جهة أخرى قال مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس، أن كوشنر، اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن يشرف ضابط أميركي على نزع سلاح حماس.

واضاف المسؤول الإسرائيلي إن الجانبين "اتفقا على أن تكون الخطوة الأولى نحو نزع السلاح من القطاع هي مطالبة حماس بتسليم أسلحتها تمهيدا لإخراجها من الخدمة، تحت إشراف ضابط أميركي".

وبحسب المسؤول أبلغ نتنياهو كوشنر أن لا انسحاب من غزة دون نزع سلاح الحركة الفلسطينية.