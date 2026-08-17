أميركا تمنح رايثيون عقدا بقيمة 22.9 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ توماهوك

قال الجيش ​الأميركي اليوم الاثنين، إنه منح وحدة رايثيون ‌التابعة لآر.تي.إكس ​عقدا بقيمة 22.9 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ توماهوك بشكل كبير. ويسعى الجيش جاهدا لإعادة بناء مخزوناته المستنزفة من الأسلحة المتطورة.

وترسل الولايات المتحدة شحنات كبيرة من الأسلحة لحلفائها، كما تستخدم الذخائر في الصراع مع إيران، مما أثار مخاوف بشأن مخزونات الدفاع الجوي والأسلحة الموجهة بدقة.

وكتب القائم بأعمال ‌وزير البحرية الأميركي هونج كاو، في منشور على منصة إكس "طالبنا قطاع الصناعة بزيادة وتيرة إنتاج الذخائر بسرعة، وآر.تي.إكس ‌تفي (بهذا). يضمن هذا العقد التاريخي لإنتاج ‌صواريخ توماهوك أن يتواصل امتلاك قواتنا المسلحة ‌للقوة النارية الفتاكة التي ‌تحتاجها".

وأوضحت رايثيون في بيان منفصل أن العقد سيمتد لسبع سنوات، ​وسيسمح بزيادة الإنتاج ‌السنوي لصواريخ ​توماهوك إلى أكثر من ألف صاروخ. وتنتج الشركة حاليا 60 صاروخا فقط سنويا.

وصاروخ توماهوك، الذي يطلق من البحر، ​ركيزة أساسية في أسطول البحرية الأميركية، ويتيح القدرة على توجيه هجمات دقيقة بعيدة المدى ضد أهداف برية من السفن والغواصات.