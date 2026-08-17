الرئيس اللبناني: التمديد لقوات "اليونيفيل" خيارنا الأول

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون اليوم الاثنين أن وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في الجنوب مهم ويساعد على تثبيت السكان في بلداتهم ، موجها التحية للمبادرة النيابية والعريضة الداعية إلى التمديد لقوات "يونيفيل" في الجنوب.

ونقل بيان للرئاسة اللبنانية عن عون قوله، خلال استقباله اليوم وفدا نيابيا، إن "وجود اليونيفيل في الجنوب مهم لنواحٍ عديدة، ويساعد على تثبيت السكان في قراهم وبلداتهم، وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني".

وأكد أن" خيارنا الأول هو التمديد لقوات اليونيفيل، وفي حال عدم التمديد لها، فالخيار الثاني هو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب، ضمن الإطار القانوني المطلوب، وبما تكون فيه هذه القوات إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه، دعماً للاستقرار وتنفيذ المهام الموكلة إليها".

ولفت إلى أن" إسرائيل ترفض وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة السنة، فيما نحن نطالب ببقائها. والفكرة الأساسية هي إحداث خرق يضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب، سواء من خلال التمديد لقوات اليونيفيل أو من خلال قوات دولية رديفة لها، بما يحافظ على الاستقرار ويعزز دور الدولة والجيش اللبناني".