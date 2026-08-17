بن غفير يدعو إلى قتل ما بين 30 و40 فلسطينيا كل ليلة في غزة

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، إلى قتل المزيد من الفلسطينيين في غزة، قبيل انطلاق محادثات بشأن النظام بعد الحرب في القطاع الساحلي، حيث قال إنه يختلف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا الشأن.

وجاءت تصريحات بن غفير في بودكاست مع الرهينة السابق في غزة روم براسلافسكي، حيث تم بث البودكاست، مساء أمس الأول السبت.

وقال بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت": "أعتقد أنه يجب القيام بعمليات قتل مستهدف في غزة، ليتم قتل ما يتراوح بين 30 و40 شخصا كل ليلة".

وأوضح الوزير المتطرف أنه لا يشير إلى الفلسطينيين المسلحين فقط ممن يشكلون تهديدا مباشرا، بل إن هناك أشخاص في غزة لا يستحقون الحياة، على حد قوله.