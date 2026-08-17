ترامب يعلن تقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية قبل ساعات من انطلاقها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر وزارة الدفاع بتقليص حجم المناورات العسكرية السنوية مع كوريا الجنوبية قبل ساعات من انطلاقها الإثنين، مشيرا إلى "العلاقة الجيدة" بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ووصف ترامب المناورات المشتركة السنوية التي تحاكي هجوما من بيونغ يانغ على كوريا الجنوبية بأنها "غير ملائمة وعدائية".

وفي سيؤول، أكد المكتب الرئاسي الإثنين مواصلة "التنسيق الوثيق" مع الولايات المتحدة بشأن "موقفها الدفاعي"، بعدما أعلنت وزارة الدفاع بدء المناورات "كما هو مخطط لها".

وأوضحت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان أن كوريا الجنوبية "حافظت على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة بشأن الإبقاء على موقف دفاعي مشترك متين، وبشأن تدريباتهما ومناوراتهما المشتركة، وستواصلان التنسيق الوثيق".

كما أعربت عن أملها في أن "تقود العلاقة الودية بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى حوار بناء".

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت سابقا أن المناورات التي تهدف إلى تعزيز جاهزية القوات العسكرية الكورية الجنوبية "تسير كما هو مخطط لها"، رغم التحذيرات العديدة من بيونغ يانغ الأسبوع الماضي.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "استنادا إلى علاقتي الجيدة جدا مع كيم جونغ أون ... لست راضيا عن أن الولايات المتحدة وافقت منذ وقت طويل على المشاركة في مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية".

وأضاف "هذه المناورات ليست مكلفة فحسب، حيث تتحمل الولايات المتحدة الأميركية جزءا كبيرا من هذه التكاليف (كالعادة)، بل أنها تبعث أيضا بإشارة غير ملائمة على الإطلاق وعدائية إلى دولة أبدت، طالما كان دونالد ترامب رئيسا، الاحترام ولم تشكل أي تهديد".

وقال ترامب إنه أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث "بتقليصها بشكل كبير"، نظرا لأن الأوان قد فات لإلغائها.