%11.7 ارتفاعاً بحركة المسافرين في هونغ كونغ

شهدت حركة المسافرين في مطار هونغ كونغ الدولي ارتفاعاً بنسبة 11.7% على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام، وذلك بينما يستضيف المركز المالي الآسيوي فعاليات متنوعة ويجتذب المزيد من الزوار، بحسب ما قاله وزير مالية هونغ كونغ، بول تشان.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تشان قوله، في تدوينة نشرها، أمس، إن هونغ كونغ تعمل على ترسيخ وتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً دولياً للطيران.

جدير بالذكر أن مطار هونغ كونغ الدولي استقبل أكثر من 200 ألف حركة طيران، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 4.4% عن العام السابق، فيما بلغ عدد المسافرين 32.8 مليون مسافر، بحسب تشان.

وأوضح تشان أن عدد زوار المدينة بلغ 31.2 مليون زائر خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بزيادة نسبتها 12% على أساس سنوي.

وفي سياق الطيران، أظهر موقع «فلايت ​رادار 24» لتتبع رحلات الطيران أن ‌طائرة ​من طراز «بوينغ 787» تابعة لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية (فيتنام إيرلاينز) عادت إلى ميونيخ، أول من أمس، بعد أن حلقت في دوائر لأكثر من ساعتين ⁠بهدف استهلاك الوقود، وذلك بعد أن تجاوزت المدرج أثناء الإقلاع، وذكر الموقع أنه تم إجلاء الركاب باستخدام ‌منزلقات الطوارئ، كما حضرت فرقة إطفاء إلى الموقع، وقالت شركة «فيتنام إيرلاينز» في ‌بيان إن الرحلة المتجهة إلى هانوي ‌عادت إلى مطار انطلاقها ‌بعد الإقلاع بسبب «مشكلة ‌فنية» لم تحدد الشركة طبيعتها. وأضافت الشركة: «اتبع طاقم الطائرة ​جميع الإجراءات ‌المطلوبة، وهبطت الطائرة ​بسلام في مطار ⁠ميونيخ.. الركاب وأفراد طاقم الضيافة في أمان».

وأعلن مطار ميونيخ على موقعه الإلكتروني أنه أغلق ⁠مدرجه الشمالي، مضيفاً أنه قد يكون هناك اضطراب في حركة الطيران في الوقت الحالي.