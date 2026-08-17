الهند تستعد لزيادة كبيرة في إنتاج غاز البترول المسال

أصدرت الهند توجيهات إلى شركاتها الحكومية ومصافيها الخاصة للاستعداد لزيادة حادة في إنتاج غاز الطهي، سعياً لتعزيز الإمدادات المحلية، مع استمرار الحرب الإيرانية في إطالة أمد حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز، وهو الممر المائي الرئيس لنحو 90% من واردات البلاد من غاز البترول المسال، وطلبت الهند من شركات التكرير والتنقيب عن النفط الخام «تنفيذ جميع الإجراءات الممكنة تقنياً واقتصادياً» لزيادة إنتاج غاز البترول المسال إلى أقصى حد يتجاوز الحد الأدنى الحالي لمستويات الإنتاج الممكنة، حسب إشعار حكومي صدر في 13 أغسطس، ويشمل ذلك استكشاف استخدامات بديلة للمواد الأولية، مثل تحويل «النفتا» إلى غاز البترول المسال.