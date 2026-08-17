كيم جونغ أون يتوقع «مستقبلاً أكثر تميزاً» للعلاقات مع روسيا

قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إنه يتوقع «مستقبلاً أكثر تميزاً» لعلاقات بلاده مع روسيا، وذلك في رسالة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حسبما قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، أمس.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن تصريح كيم جاء رداً على رسالة تهنئة بوتين بمناسبة الذكرى الـ81 لتحرير كوريا من الحكم الياباني الاستعماري (1910-1945). وقال كيم جونغ أون، في رسالة يعود تاريخها إلى أول من أمس: «طالما كنت فخوراً بقدرتي على توقع مستقبل أكثر تميزاً للعلاقات الثنائية من خلال قيادتنا معاً للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا، التي تنطوي على تاريخ من الصراع المشترك من أجل العدالة والتقاليد الثمينة للصداقة».

كما أعرب كيم جونغ أون عن «إيمانه الراسخ» بأن روسيا ستحقق الهدف الأسمى، المتمثل في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الأمنية ووحدة أراضيها.

يشار إلى أن الرسالة تأتي في الوقت الذي تتقارب الدولتان منذ توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة عام 2024، ما وضع حجر الأساس لدعم كوريا الشمالية العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.