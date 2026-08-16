قائد "سنتكوم": حاملة الطائرات لينكولن تسجل أدنى حالات الصحة النفسية بالبحرية

قال قائد القيادة ‌المركزية ​الأميركية (سنتكوم) براد كوبر الأحد، إن الزيارة التي قام بها في الآونة الأخيرة لحاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن كانت "مُلهمة"، وأشاد "بصمود" طاقمها بعد ‌ورود تقارير عن مخاوف بشأن الصحة ‌النفسية وتدهور الأوضاع على ‌متن السفينة.

وفي بيان ‌نشرته (سنتكوم) عبر منصة (​إكس)، ‌قال كوبر ​إن "الخدمة في البحر لفترات طويلة تنطوي على ​تحديات فريدة وقاسية"، لكنه أشار إلى أن حاملة ⁠الطائرات لينكولن سجلت أدنى عدد من حالات الصحة النفسية بين حاملات الطائرات الإحدى ‌عشرة التابعة للبحرية، مشيداً بقادة ​الحاملة لإعطائهم الأولوية للصحة النفسية وقدرة الطاقم على الصمود .