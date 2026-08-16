20 مليون دولار و60 كيلو ذهب.. مفاجآت جديدة في قضايا فساد بالعراق

أعلن قاضي محكمة الفساد المركزية في العراق، ضياء جعفر، الأحد، ضبط أكثر من 20 مليون دولار ومبالغ مالية أخرى، إلى جانب استرداد 60 كيلوغراماً من الذهب وضبط 7 سيارات، في إطار التحقيق بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي وعدد من المتورطين معه.

وقال جعفر، في بيان نشره مجلس القضاء الأعلى، إن السلطات، وبالتنسيق مع إقليم كردستان، ضبطت 20 مليوناً و340 ألف دولار أميركي، إضافة إلى 200 مليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 152 ألف دولار، فضلاً عن استرداد 60 كيلوغراماً من الذهب وضبط 7 سيارات على خلفية القضية.

وفي قضية أخرى، أعلنت السلطات العراقية ضبط نحو 9 مليارات دينار عراقي، تقدر قيمتها بنحو 7 ملايين دولار، إلى جانب 7 سبائك ومشغولات ذهبية داخل منزل وكيل وزارة الكهرباء خالد غزاي عطية، الذي سبق أن صدر بحقه أمر بالقبض.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية في قضايا فساد مرتبطة بمسؤولين حكوميين.