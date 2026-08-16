الكونغو تسجل أكثر من 26 مليون إصابة و30 ألف حالة وفاة بالملاريا في 2025

كشفت السلطات في الكونغو الديمقراطية عن إصابة أكثر من 26 مليون شخص بالملاريا وتسجيل قرابة 30 ألف حالة وفاة مرتبطة بالمرض خلال العام الماضي.

وقال غاي ديمبو نائب مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في الكونغو الديموقراطية إنه تم تسجيل 26,064,143 حالة إصابة بالملاريا، و29,938 حالة وفاة على الأقل ناجمة عن هذا المرض في الكونغو الديمقراطية".

وأضاف أنه على الرغم من الجهود المتواصلة لا يزال عبء الملاريا كبيرًا على النظام الصحي والمجتمع في البلاد.

ولا يزال وباء الملاريا يقتل مئات الآلاف من الأشخاص كل عام في أفريقيا ويعتبر الأطفال الصغار الضحايا الرئيسيين، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.