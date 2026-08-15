مجلس التعاون الخليجي يدين ويستنكر الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الناقلات التابعة لشركة "أدنوك"

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية المتكررة على ناقلات شركة "أدنوك" والسفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكداً أن هذه الاستهدافات الغاشمة تعد تصعيداً مرفوضاً وانتهاكاً جسيماً لأمن وسلامة الملاحة البحرية.

وشدد الأمين العام على ضرورة قيام إيران، وبشكل فوري، بوقف جميع أعمالها العدائية والمهددة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط عليها لوقف هذه الأعمال العدائية.

كما أكد مجدداً تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادة أراضيها ومصالحها.​