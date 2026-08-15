الكويت تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على سفينة تابعة لـ "أدنوك" أثناء عبورها مضيق هرمز

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديد للهجوم الإيراني العدواني على سفينة تابعة لشركة "أدنوك"، أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم، أن تكرار هذه الاعتداءات يشكل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817. ودعت إلى ضرورة الإيقاف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الامارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.