إصابة 5 في إطلاق نار بجامعة ولاية فرجينيا الأميركية
قالت شرطة مقاطعة تشيسترفيلد الأميركية، إن خمسة أشخاص أصيبوا بالرصاص أمام سكن طلاب جامعة ولاية فرجينيا اليوم السبت، وإن أحدهم في حالة حرجة.
وذكرت إدارة الشرطة أنها تحركت إثر تلقي بلاغ بوقوع إطلاق نار الساعة 0528 بتوقيت جرينتش أمام سكن طلاب الجامعة، لتجد خمسة أشخاص مصابين بجروح ناجمة عن طلقات نارية.
و جرى نقل المصابين الخمسة إلى مستشفيات في المنطقة، وإصابات أربعة منهم لا تهدد حياتهم.
وقالت الشرطة إن الجامعة أعادت فتح أبوابها لكن لا يزال هناك وجود مكثف لقوات الأمن في الحرم الجامعي مع استمرار التحقيق.
تأسست جامعة ولاية فرجينيا في عام 1882، وعُرفت تاريخيا بأنها جامعة لأصحاب البشرة السمراء. ويقع الحرم الجامعي على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوبي مدينة ريتشموند.
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