إصابة 5 في إطلاق نار بجامعة ولاية فرجينيا الأميركية

قالت شرطة مقاطعة تشيسترفيلد الأميركية، ‌إن خمسة أشخاص أصيبوا بالرصاص أمام سكن طلاب جامعة ولاية فرجينيا اليوم السبت، وإن أحدهم في ⁠حالة حرجة.

وذكرت إدارة الشرطة أنها تحركت إثر تلقي بلاغ بوقوع ‌إطلاق نار الساعة 0528 بتوقيت جرينتش أمام سكن ‌طلاب الجامعة، لتجد خمسة أشخاص مصابين ‌بجروح ناجمة عن ‌طلقات نارية.

و ‌جرى نقل المصابين الخمسة إلى مستشفيات في ‌المنطقة، وإصابات أربعة منهم لا ⁠تهدد حياتهم.

وقالت الشرطة إن الجامعة أعادت فتح أبوابها ⁠لكن ⁠لا يزال هناك وجود مكثف لقوات الأمن في ⁠الحرم الجامعي مع استمرار التحقيق.

تأسست جامعة ولاية فرجينيا في عام 1882، وعُرفت تاريخيا بأنها جامعة ‌لأصحاب البشرة السمراء. ويقع الحرم الجامعي على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوبي مدينة ريتشموند.