مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان تسببت في مقتل 7 أشخاص، وإصابة ثلاثة آخرين، مشيرة إلى أن المسعفين مازالوا يبحثون بين الأنقاض.

وتعد هذه الحصيلة واحدة من بين الأعلى في أعداد القتلى منذ أن أعلنت لبنان وإسرائيل "اتفاقاً إطارياً" في 26 يونيو، وضع خطة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، مقابل نزع سلاح حزب الله.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر اليوم السبت، سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بالقذائف الفوسفورية حرج ومرتفع علي الطاهر.

وتعرض الوادي بين بلدتي انصار والزرارية، في جنوب لبنان، لغارة هي الأولى التي تتعدى هذا العمق الجغرافي منذ وقف اطلاق النار قبل شهرين.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن القوات الإسرائيلية أقدمت فجر اليوم على نسف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل، كما أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المنازل المحاذية لطريق كونين ـ صف الهوا.