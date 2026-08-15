رئيس كوريا الجنوبية يقترح إجراء محادثات مع الشمال سعياً للسلام

دعا رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ إلى الحوار مع كوريا الشمالية، وتعهد باتخاذ خطوات لخفض التوترات العسكرية وإرساء تعايش سلمي في شبه الجزيرة الكورية، وذلك في كلمة ألقاها بمناسبة يوم التحرير.

وحض ميونغ الكوريتين على تجنب المواجهات غير الضرورية، وإقامة آليات لإدارة القضايا العالقة ومنع وقوع الأزمات.

وتعهد رئيس كوريا الجنوبية بالعمل على تحويل اتفاق الهدنة بين الجانبين إلى سلام دائم، ودعا إلى إجراء محادثات بين الأطراف المعنية مباشرة من أجل إنهاء الحرب.

وقال إن هذه المناقشات يمكن أن تساعد أيضاً في إيجاد سبل فعالة لوقف مواصلة تطوير القدرات النووية لكوريا الشمالية.

وأوضح ميونغ أن كوريا الجنوبية ستضطلع بدورها باعتبارها "صانعة للسلام" وطرفاً معنياً بإقامة علاقات مستقرة في شبه الجزيرة الكورية.