قيود مؤقتة على الطيران في نيويورك ونيوجيرسي خلال تواجد ترامب بالولايتين

أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية، تطبيق عدد من قيود الطيران المؤقتة التي أصدرتها إدارة الطيران الفيدرالية في مناطق من ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، باستخدام مقاتلات جوية ومنظومات دفاع جوي أرضية.

ولم توضح القيادة سبب هذه القيود التي ستستمر حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع، لكن الرئيس دونالد ترامب، وصل الجمعة لولاية نيويورك، وسيمضي عطلة نهاية الأسبوع في نيوجيرسي، بحسب الجدول الذي شاركه البيت الأبيض مع الصحافيين.

وكانت ثلاث طائرات على الأقل قد انتهكت قيود الطيران المؤقتة قرب نادي ترامب للجولف في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، الأحد الماضي، وفق ما أفادت شبكة "فوكس نيوز".