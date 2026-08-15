الأمم المتحدة: "إيبولا" يقضي على مصاب كل 30 دقيقة في الكونغو الديموقراطية

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر أن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة، داعياً إلى تحرك دولي أكبر لمكافحة تفشيه.

وقال فليتشر في بيان: "يُعد هذا التفشي الأسرع انتشاراً على الإطلاق"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى السرعة وتوسيع نطاق الاستجابة والتضامن قبل أن يتقدم الفيروس علينا أكثر".

وأودى تفشي فيروس إيبولا بحياة ما لا يقل عن 2128 شخصاً من بين أكثر من 4500 إصابة منذ الإعلان عن ظهوره في الكونغو الديموقراطية في 15 مايو، حيث كانت الأمم المتحدة قد نبهت إلى أن هذا التفشي في طريقه ليصبح الأكثر فتكاً في تاريخ المرض.

وحذر فليتشر بعد أن استعرض أحدث الجهود لاحتواء الفيروس الذي ينتقل عبر ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية، من أن "إيبولا ينتصر في جمهورية الكونغو الديموقراطية، ولا يمكننا السماح للفيروس بأن يتجاوز استجابتنا".

وكشف أن "الوباء يقتل شخصاً كل 30 دقيقة"، مشيراً إلى أن "أعداداً أكبر بكثير من الناس معرضون للخطر".

وذكر فليتشر أن الدول تبرعت حتى الآن بنحو 300 مليون دولار لصندوق مخصص لمكافحة هذا التفشي.