مصرع شخصين بزلزال بقوة 7.7 ضرب إندونيسيا

ضرب زلزال عنيف بقوة 7.7 درجة على عمق ضحل قبالة الساحل الشمالي لجزيرة فلوريس في شرق إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل شخصين وحالة فرار جماعي للسكان نحو المناطق المرتفعة خشية حدوث تسونامي.

ورغم إطلاق وكالة الأرصاد والجيوفيزياء الإندونيسية إنذاراً مبكراً من احتمالية ارتفاع الأمواج عقب الزلزال والهزات الارتدادية المتتابعة، أعلنت السلطات لاحقاً إنهاء التحذير مع الاستمرار في مراقبة حركة سطح البحر، في تذكير جديد بالمخاطر الزلزالية المتكررة التي تواجهها البلاد لوقوعها ضمن نطاق "حلقة النار" في المحيط الهادئ.