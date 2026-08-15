بوليتيكو: لا تطورات بشأن وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران الذي ينتهي الإثنين

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحتفظ بكافة الخيارات إذا استمرت إيران في ممارسة الإرهاب ورفضت إبرام اتفاق، مؤكداً عدم وجود أي تطورات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينتهي الإثنين.

وأضاف في تصريحات لصحيفة بوليتيكو أن مفاوضات إنهاء الحرب صعبة للغاية، بسبب انقسام هيكل الحكم الإيراني إلى ثلاثة فصائل.

وشدد على أن فرض أي رسوم أو ضرائب عبر مضيق هرمز غير واردة بالنسبة للولايات المتحدة.