ترامب: سأعلن مضيق هرمز منطقة تابعة للولايات المتحدة قريباً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعلن مضيق هرمز منطقة تابعة للولايات المتحدة قريباً جداً.

وأضاف في تصريحات لـ "فوكس نيوز" أن الحصار البحري المفروض على إيران فولاذي، متوعداً بضرب إيران اقتصادياً بقوة.

تأتي تصريحات ترامب بعد يوم من قول وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستطبق إجراءات "لم يشهدها أحد من قبل" على طهران في وقت قريب قد يكون الأسبوع المقبل.