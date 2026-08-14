احتراق منازل بالكامل في أكثر أيام العام حرارة في بريطانيا

قال رئيس فرق الإطفاء في بريطانيا إن رجال الإطفاء عملوا تحت ضغط كبير أثناء مكافحة الحرائق التي اندلعت في درجات حرارة مرتفعة وجفاف شديد.

واحترقت حقول ومنازل بالكامل في بلدة ستوربريدج بوسط إنجلترا، حيث تم إجلاء السكان وتقديم العلاج لأشخاص أصيبوا بالاختناق، وذلك بعد أن انتشرت الحرائق في المنطقة خلال أكثر أيام العام حرارة في المملكة المتحدة.

ونُقل ثلاثة من رجال الإطفاء إلى المستشفى إثر إصابات تعرضوا لها أثناء مكافحة هذا الحريق جنوب غرب برمنغهام.

وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء فرق الإطفاء فيل غاريغان في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "إنها فترة صعبة ومزدحمة خصوصاً لجهاز الإطفاء والإنقاذ، فنحن نعمل تحت ضغط كبير".

وأضاف: "رجال الإطفاء في الخطوط الأمامية لمواجهة تغير المناخ منذ سنوات. إنهم يبذلون قصارى جهدهم لحماية المجتمعات والممتلكات".

ويواجه إقليم ويست ميدلاندز، الذي تقع فيه بلدة ستوربريدج، إلى جانب ما يقرب من ثلاثة أرباع إنكلترا حالة جفاف شديدة، فقد ارتفعت درجات الحرارة لأسابيع، وقل هطول الأمطار، ما زاد من خطر الحرائق.

وقالت خدمة الإطفاء في ويست ميدلاندز إنها أحرزت "تقدماً" الجمعة في مواجهة الحريق الذي اندلع "في مواقع عدة".