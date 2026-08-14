إغلاق مطار كاتانيا الإيطالي بسبب ثوران بركان إتنا

تم تعليق الرحلات الجوية في مطار كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية مرة أخرى، بسبب أحدث ثوران لبركان جبل إتنا في ذروة موسم العطلات.

وأعلن المطار أنه لن يتم السماح بوصول أو مغادرة أي رحلات حتى منتصف الليل من يوم السبت.

ونصح المطار المسافرين بعدم التوجه إلى المطار قبل التحقق من حالة رحلاتهم مع شركة الطيران المعنية.

وكانت شركة "إس.إيه.سي" المشغلة للمطار قد مددت أمس الخميس الحظر على وصول الرحلات حتى الثامنة صباحاً.

ويتوقف استئناف العمليات على نشاط البركان بالإضافة إلى اتجاه الرياح وتركيز الرماد في الهواء.