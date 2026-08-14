مصر تدين استهداف ناقلتي "أدنوك" في مضيق هرمز

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل تهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته اليوم، تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشددة على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.