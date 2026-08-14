وزير الخزانة الأميركي: سنفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران الأسبوع المقبل

قال وزير الخزانة ​الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستفرض ​تدابير غير ​مسبوقة ضد إيران الأسبوع المقبل.

وقال بيسنت، في مقابلة تلفزيونية الخميس: "ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل"، مضيفًا أن واشنطن ستطبق تدابير "لم يسبق لها مثيل" في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على دولة.

وأوضح وزير الخزانة الأميركي أن الاستراتيجية الأميركية تقوم على مسارين متوازيين، يجمعان بين تشديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية.

وقال بيسنت إن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسية لإيرادات السلطات الإيرانية، من خلال تقييد التجارة البحرية، مضيفًا أن واشنطن ستواصل بالتوازي فرض ما وصفه بعزلة اقتصادية غير مسبوقة على طهران.

ولم يكشف وزير الخزانة طبيعة الإجراءات الجديدة المنتظر الإعلان عنها الأسبوع المقبل أو الجهات والقطاعات التي قد تستهدفها.