بيروت ترفض تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي عن إبقاء قواته في جنوب لبنان

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الخميس أن تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في مناطق تحتلها في الجنوب "مرفوض جملة وتفصيلا"، مؤكدا أنه يناقض مضمون الاتفاق الإطار بين البلدين.

وخلال زيارة إلى جنوب لبنان الأربعاء، قال كاتس وفق بيان عن مكتبه "الجيش موجود هنا لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل وقواته"، مضيفا "سنعمل على تطهير هذه المنطقة ... لن ننسحب من المناطق الأمنية تحت أي ظرف: لا في لبنان، ولا في سورية، ولا في غزة".

وفي مستهل جلسة عقدتها الحكومة اللبنانية في مقر رئاسة الحكومة، اعتبر سلام أن ما أدلى به كاتس "عن بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وغزة وسورية مرفوض جملة وتفصيلا".

وأشاد سلام، وفق ما نقل عنه وزير الاعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات الجلسة، بالرد الأميركي على التصريح، الذي اعتبره "يتنافى مع الإطار الثلاثي بين لبنان واسرائيل والولايات المتحدة الأميركية".

وجاءت إشادة سلام غداة تأكيد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، ردا على تصريحات كاتس، بأن واشنطن تتوقع من "جميع الأطراف التصرف وفقا للإطار الذي اتفقت عليه".

وقال في رسالة إلكترونية لفرانس برس إن "وجودا عسكريا دائما في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطار، وكذلك مع السلام والأمن على المدى الطويل للبلدين".

وقال كاتس الأربعاء إن الجيش "يدمر البنى التحتية تحت الأرض" في المنطقة و"يدمّر كل المنازل".

وندّد سلام مجددا الخميس بما وصفه بـ"عمليات التدمير الممنهج للقرى في الجنوب التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي".