الاتحاد الأوروبي يرحب بموافقة إسرائيل على التمديد لبعثته في معبر رفح

رحّبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الخميس بموافقة إسرائيل على تمديد تفويض بعثة المساعدة التابعة للتكتل عند معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر حتى نهاية يونيو 2027.

وأُنشئت بعثة "يوبام" المدنية عام 2005 للمساعدة في مراقبة المعبر، لكنها ظلت معلقة من دون تفعيلها لنحو عقدين، في أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007.

وأعيد فتح معبر رفح جزئيا في فبراير تحت إشراف أوروبي بعد أشهر من الإغلاق خلال الحرب.

وقالت كالاس إن السلطات الإسرائيلية وافقت على تمديد ولاية بعثة المساعدة الحدودية وبعثة مساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون حتى 30 يونيو 2027.

أشادت المسؤولة الأوروبية بالقرار، واصفة إياه عبر منصة إكس بأنه "خطوة مهمة بعد أشهر من المفاوضات الدبلوماسية".

وأضافت أن "المهمتين تسعيان إلى تحقيق هدف واضح: المساهمة في جعل نقاط العبور أكثر أمانا وكفاءة، ودعم الشرطة الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في المنطقة".