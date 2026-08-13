الرئاسة اللبنانية تنفي وصف عون حزب الله بـ"السرطان" خلال لقائه ترامب

نفى مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، صحة ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول مضمون لقاء الرئيس جوزف عون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارته الأخيرة إلى واشنطن.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إن "ما نسب من كلام في بعض وسائل الإعلام حول مضمون لقاء رئيس الجمهورية والرئيس الأميركي في زيارته الأخيرة إلى واشنطن، هو غير صحيح".

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نشرت مقالاً اليوم بعنوان " ماذا قال رئيس الجمهورية عن برّي في لقاء واشنطن المُغلَق؟".

وأضافت الصحيفة أن الرئيس عون" بادر إلى الردّ على سؤال ترامب بالحديث عن الحوار مع حزب الله"، قائلاً إنه "جُرّب أكثر من مرة من دون جدوى، وإن الحزب بات تحت قيادة إيرانية"، قائلاً إنّ "حزب الله هو السرطان الذي يعاني منه لبنان، ولا يمكن علاجه بالمُسكِّنات أو الحلول الجزئية أو الحوار الفاشل، بل بالاستئصال التام".

وأشارت الصحيفة إلى أن عون أضاف" بحسب ما نُقل عن مضمون النقاش، أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقول له صراحة بانه معه في المسار الذي يقوده، وأنه لا يريد إحراج بري باستمرار بالحديث عن وجود توافق معه على ما تقوم به السلطة. "