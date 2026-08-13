روسيا وأوكرانيا تتبادلان رفات 285 من قتلى الحرب

تبادلت روسيا وأوكرانيا الخميس رفات جنود قتلوا في المعارك، وذلك في إحدى المجالات القليلة التي لا يزال الطرفان المتحاربان يتعاونان فيها.

وقالت هيئة التنسيق الأوكرانية لشؤون أسرى الحرب في بيان "تمت إعادة رفات 261 شخصا إلى أوكرانيا، تقول روسيا إنهم يعودون لعسكريين أوكرانيين".

وكانت كييف اتهمت موسكو في السابق بإدراج رفات مدنيين وجنود روس ضمن عمليات التبادل.

ونقلت مؤسسة "آر بي سي" الإعلامية عن نائب روسي قوله إن موسكو سلمت كييف 261 رفاتا، فيما أعادت أوكرانيا 24 رفاتا إلى روسيا.

ويُعد تبادل الرفات وأسرى الحرب من المجالات القليلة التي لا يزال الطرفان يجريان فيها اتصالات ويتوصلان من خلالها إلى اتفاقات، بعد أكثر من أربع سنوات على بدء حرب روسيا لأوكرانيا.