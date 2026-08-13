إسرائيل ترسل مزيداً من القوات لبلدة قُصرة بالضفة المحاصرة من قبل مستوطنين

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه أرسل قوات إضافية إلى بلدة في الضفة الغربية حيث يحاصر مستوطنون عائلتين في حصار يقول الفلسطينيون إنه يهدف إلى تهجيرهم قسرا من أراضيهم.

وبدأ الحصار في مطلع الأسبوع عندما أغلق مستوطنون يهود الطريق المؤدي إلى ثلاثة منازل في بلدة قصرة الفلسطينية، وأقاموا خيمة في الساحات الأمامية للمنازل، رافضين السماح لأي شخص بالدخول أو الخروج.

وقطع المستوطنون في وقت سابق الكهرباء والمياه عن تلك المنازل. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يحاول إبعاد المستوطنين عن المنطقة، رغم أن مقطع فيديو التقط في وقت سابق من الأسبوع أظهر عددا من الإسرائيليين بزي ‌عسكري أخضر وهم يشاركون المستوطنين صلاة صباحية داخل الخيمة.

وقال الجيش إنه يتخذ إجراءات تأديبية بحق أي أفراد يثبت تورطهم في ذلك. وبعد يوم من استخدام القوات الغاز المسيل للدموع في محاولة ‌فاشلة لإبعاد المستوطنين عن المكان، قال الجيش إنه أرسل قوات إضافية ‌إلى قصرة "لتنفيذ مهام دفاعية ودوريات في المنطقة من أجل الحفاظ على الأمن وحماية المنطقة".

وقالت ‌الأمم المتحدة في بيان إن نحو ‌15 فلسطينيا، بينهم طفلان، "محاصرون داخل منازلهم في حالة من الرعب، وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ودون إمكانية الحصول على ​المياه أو الكهرباء".