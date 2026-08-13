السفير الأميركي الأشد تأييداً لإسرائيل ينتقد "همجية" المستوطنين في الضفة ويصفهم بـ"الإرهابيين"

ذكرت وسائل إعلام اليوم الخميس، إن مستوطنين إسرائيليين متطرفين مازالوا يحاصرون أسرة فلسطينية في الضفة الغربية، مما دفع السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى انتقاد المستوطنين ووصمهم بـ"الإرهابيين".

ودخل الجنود والشرطة الإسرائيلية قرية قُصرة بالقرب من نابلس أثناء الليل في محاولة لإقناع المستوطنين بالانسحاب، حسبما ذكرت تايمز أوف إسرائيل. ويحاصر المتطرفون منازل عائلة فلسطينية لديها طفلان منذ يوم الأحد الماضي.

وبحسب الصحيفة، أزال الجيش خيام المستوطنين من الموقع، ولكن ظل العديد من المستوطنين.

وفي منشور على منصة إكس، وصف السفير الأميركي مايك هاكابي الذي يعتبره الكثيرون من أشد المؤيدين لإسرائيل، المستوطنين في قُصرة بأنهم "إرهابيون إسرائيليون" .

وكتب السفير "إن تصرفات من ارتكبوا هذا الفعل المروع الذي يرجى منه ترويع ومضايقة هذه الأسرة مقززة. ولا يوجد عذر لمثل هذا السلوك الهمجي".

وقال إن الولايات المتحدة دعت الجيش والشرطة في إسرائيل إلى إخراج المستوطنين المتطرفين من قُصرة.