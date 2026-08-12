سفير ألمانيا السابق لدى تل أبيب: الاستيطان الإسرائيلي تهجير بالعنف النفسي والفعلي

بعد مرور شهر على انتهاء عمله كسفير لألمانيا لدى إسرائيل، وجّه السياسي الألماني شتيفن زايبرت انتقادات حادة إلى سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وفي مقابلة مع دورية "تسايت ماجاتسين"، وصف زايبرت هذه السياسة بأنها "عملية تهجير تتم باستخدام وسائل العنف النفسي والعنف الفعلي".

يشار إلى أن زايبرت، والذي كان المتحدث باسم حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، شغل خلال السنوات الأربع الماضية منصب سفير ألمانيا في تل أبيب، قبل أن يحال إلى التقاعد ويعود إلى برلين.

وأكد زايبرت أنه لا يزال يؤيد تصريح ميركل، الذي قالت فيه إن أمن إسرائيل هو من المصالح العليا لدولة ألمانيا، لكنه شدد بالقول: "هذا لا يعني أن دعمنا يشمل أي سلوك تتبعه الدولة الإسرائيلية، ومن ذلك مثلاً الاحتلال الذي يدخل حاليا عامه الستين".