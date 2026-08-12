الزيدي يدعو إلى تنفيذ أعلى مستوى من الخطط الأمنية لدعم الاستقرار في العراق

دعا رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي اليوم الأربعاء إلى تنفيذ أعلى مستوى من الخطط الأمنية لدعم الاستقرار الداخلي وضمان السيادة الوطنية.

وأكد الزيدي خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني ​على "أهمية تعزيز سيادة القانون، وتطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن صيانة هيبة الدولة وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته الرسمية"،حسب بيان للحكومة العراقية.

وجدد التأكيد على أن" قرار إنتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 سبتمبر المقبل هو توقيت نهائي لا عودة عنه".

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مسار الموقف الإقليمي وما تشهده المنطقة من تطورات، مع التأكيد على أهمية اتخاذ الخطوات الكفيلة بحماية المصالح العراقية العليا، وتثبيت دعائم التهدئة والاستقرار.