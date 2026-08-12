44 قتيلا بعد انقلاب عبارة في زيمبابوي

قضى 44 شخصا على الأقل بعد انقلاب عبارة مكتظة بالركاب الثلاثاء في بحرية كاريبا في زيمبابوي، على ما أعلنت الشرطة الأربعاء.

وكانت العبارة تنقل 119 بالغا على الأقل وعددا غير محدد من الأطفال، وتقوم برحلات بين مدينة كاريبا وعدد من الجزر والقرى على البحيرة الاصطناعية الواقعة على الحدود الشمالية مع زامبيا. وانقلبت بسبب الأحوال الجوية السيئة والأمواج.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها وكالة فرانس برس، عددا من الأشخاص وهم يتمسكون بأطراف العبارة سعيا للنجاة، بينما عملت فرق انقاذ ترافقها طائرة مروحية، على نقلهم الى بر الأمان.

وأفادت الشرطة عبر منصة إكس "أن حصيلة القتلى جراء حادثة القارب... وصلت حاليا الى 44".

وكانت حصيلة رسمية سابقة تفيد بمقتل 15 شخصا وفقدان 27 على الأقل.

وأعلن الرئيس إيمرسون منانغاغوا "حالة الكارثة" بعد انقلاب العبارة التابعة للوكالة الحكومية للتنمية الريفية.

وأعلنت وحدة الدفاع المدني المكلفة إدارة عمليات الإغاثة في بيان أن السفينة كانت تقل طاقما من خمسة أعضاء و114 راكبا بالغا إضافة إلى "عدد غير محدد من الأطفال دون السن المطلوبة لشراء تذكرة"، في حين لا تتعدى سعتها تسعين شخصا.

وقال شاهد لوكالة فرانس برس إن العبارة أبحرت كالعادة، ولكن في ظروف جوية رديئة، مضيفا أن "موجة ضربت السفينة ... فتسببت بتوقف المحرك" مضيفا "رأينا إشارة استغاثة واستجابت السفن التي كانت على مقربة".