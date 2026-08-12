مصادر: تمديد وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران

قالت مصادر أمنية باكستانية إن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في منتصف يونيو، في إطار اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران، سيتم تمديده.

وأوضحت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأربعاء، أن التمديد قد يستمر 60 أو حتى 90 يوماً إضافية. لكنهم أشاروا إلى أنه لم يتم بعد حسم ما إذا كان سيتم الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار رسميا. وتلعب باكستان دور الوساطة في الصراع.

وذكرت تقارير أن التوصل إلى اتفاق بين إيران وعُمان بشأن الملاحة عبر مضيق هرمز بات وشيكاً. وقالت مصادر أمنية باكستانية إن من الممكن التوصل إلى الاتفاق قبل السبت المقبل.

وتنتهي في منتصف أغسطس مهلة الـ60 يوماً المخصصة للمفاوضات، والتي نص عليها في الأصل الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير. وفي منتصف أبريل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقفاً أحادياً لإطلاق النار في الصراع.

وفي منتصف يونيو، اتفقت الولايات المتحدة وإيران، بوساطة باكستانية، على اتفاق إطاري ينص على وقف إطلاق النار.